Céline Dion tornerà in tour dopo oltre dieci anni

La voce di "My Heart Will Go On", colonna sonora di Titanic - ha annunciato il primo tour dopo dieci anni, che la vedrà esibirsi il prossimo luglio a Londra e poi da settembre in diverse tappe in Nord America.

Céline Dion sarà quindi impegnata in oltre 50 date per il "Courage World Tour" fino alla primavera dell'anno venturo. Dal Quebec, passando per Chicago, fino a Miami presenterà il suo prossimo album "Courage", la cui uscita è prevista per il prossimo novembre. La lista completa delle date è disponibile al seguente link.

Nel corso dell'ultima data del suo residency a Los Angeles - che ebbe inizio nel 2003 - la cantante canadese ha presentano lo scorso 8 giugno un nuovo inedito, dal titolo “Flying On My Own”. Non è ancora noto, però, se il brano sarà contenuto nel suo prossimo disco.

Ecco il video di "Flying On My Own":