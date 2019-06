Subsonica, Samuel è stato operato al cuore: ‘Mi sono cagato sotto, è andato tutto bene’

L’ha annunciato qualche ora fa sui suoi canali social: il cantante dei Subsonica è stato “da poco” – scrive lui stesso - operato al cuore. “Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento al cuore è andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente”, ha fatto sapere Samuel, spiegando di non aver fatto sapere nulla per evitare di suscitare preoccupazione intorno a sé: “Io mi sono cagato sotto, comunque”, specifica. Quanto al futuro e ai prossimi impegni della band torinese, impegnata lungo la Penisola nel tour estivo a supporto di “8”, Samuel Romano non sembra avere nessuna intenzione di venire meno ai suoi impegni: “Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi”. Conclude, infine, scherzando, il cantautore: “Il Microchip Emozionale al cuore ora ce l’ho, il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone!”.

I Subsonica hanno anticipato le date della bella stagione a supporto del loro ottavo album in studio, ideale seguito di “Una nave in una foresta”, con la loro esibizione sul palco del Primo Maggio romano: potete vedere qui la nostra videointervista a Samuel e compagni dietro le quinte del Concertone.