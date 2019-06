Nel backstage del Rock in Roma: ecco la Rockol Lounge. Video

Rock in Roma è da più di dieci anni una delle rassegne live più attese dell'estate italiana. In questi anni sul palco del festival sono passati quasi tutti i giganti del rock e del pop nazionale e internazionale: Roger Waters, Rolling Stones, David Gilmour, Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Kasabian, Muse, Linkin Park, Jeff Beck, ma anche Robbie Williams, Post Malone, Caparezza, Afterhours, Verdena, Subsonica, Stromae, David Guetta e tanti altri. Quest'anno gli organizzatori hanno pensato di fare le cose in grande: trasformare il Rock in Roma in un festival diffuso su tutto il territorio della città, portandolo fuori dall'Ippodromo delle Capannelle, l'impianto sportivo che per tutti questi anni ne ha ospitato i concerti.

Questo non significa che Rock in Roma cambia location. Anzi: l'Ippodromo delle Capannelle resta il cuore pulsante del festival, la location al centro della rassegna. E proprio nel backstage dell'Ippodromo Rockol - che quest'anno è media partner del Rock in Roma - sarà presente con uno spazio tutto suo: la Rockol Lounge. Oltre a raccontare i concerti in diretta (come abbiamo già fatto per Liberato e Calcutta), prima dei live intervisteremo sul nostro divanetto i big nel cartellone del festival, che ci racconteranno le loro impressioni pre-concerto e i loro prossimi progetti. Le interviste saranno pubblicate sui nostri canali social ufficiali, sui canali social del Rock in Roma e naturalmente su Rockol.

Curiosi di scoprire cosa abbiamo in serbo per voi? Restate connessi!