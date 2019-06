Vasco Rossi a Cagliari, Live Nation si dissocia da Sardegna Concerti

Live Nation Italia, la società che cura gli interessi dal vivo di Vasco Rossi, ha preso le distanze - per mezzo di una nota, ribatutta anche dal sito ufficiale del Comune del capoluogo sardo - dalle dichiarazioni di Massimo Palmas di Sardegna Concerti, il promoter locale alla quale la società guidata da Roberto De Luca si era affidata per l'organizzazione delle due date a Cagliari del rocker di Zocca degli scorsi 18 e 19 giugno e - secondo lo stesso Palmas - erano state "accolte in modo pessimo" dalle istituzioni locali.

"Live Nation tiene a precisare di non condividere pienamente le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da Massimo Palmas patron di Sardegna Concerti e rinnova la propria volontà di continuare a lavorare in Sardegna dove l'11 luglio 2020 ha già annunciato l'arrivo di Tiziano Ferro", ha fatto sapere Live Nation: "In prospettiva della futura collaborazione [Live Nation] augura invece l'apertura di un tavolo di discussione con la Regione Sardegna, la Fiera di Cagliari per poter condividere e definire con chiarezza e nel migliore dei modi i dettagli organizzativi dei prossimi eventi".