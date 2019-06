Dave Grohl racconta di quando il mondo impazzì per i Nirvana

Il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl in una intervista rilasciata al settimanale britannico Kerrang ha ricordato il periodo in cui, agli inizi degli anni novanta, il mondo impazzì per i Nirvana, band di cui era il batterista. Senza dimenticare il delicato momento personale di Kurt Cobain che dovette andare in rehab per i suoi problemi con gli stupefacenti.

Ecco cosa ha detto Grohl:

“Nei 12 mesi intercorsi tra Reading '91 e Reading '92, dove eravamo headliner, la band è esplosa... ed è implosa. Siamo passati dall'essere una band di tre elementi con un van scalcinato, un tour manager e un ragazzo al monitor, a vendere milioni di dischi e molto cambiò. Furono 12 mesi piuttosto caotici. Kurt era drogato e andò in rehab. Ricordo che finimmo quel tour all'inizio del '92 ed avevamo girato l'America, avevamo girato l'Europa, eravamo stati in Australia e in Giappone e finimmo alle Hawaii. Quando arrivammo lì pensammo: ‘Okay, abbiamo bisogno di rilassarci, perché il mondo è impazzito, non solo il nostro ma anche quello di tutti gli altri’. Quindi, ci prendemmo una pausa, in quel periodo Kurt ebbe una bambina ed ebbe i suoi alti e bassi. Era il caos”.

E continua: