Geezer Butler non esclude una reunion dei Black Sabbath

Ufficialmente i Black Sabbath hanno chiuso i battenti con l’ultimo concerto tenuto, laddove tutto era cominciato, nella natia Birmingham, il 4 febbraio 2017. Detto questo, il bassista della band inglese Geezer Butler non pensa e non esclude del tutto che un concerto una tantum un giorno non possa accadere.

Ecco cosa ha dichiarato Butler al magazine Classic Rock su un eventuale futuro concerto dei Black Sabbath:

“Non riesco a immaginare che possa accadere, però l’avevo detto del tour dei Sabbath e poi è successo, quindi chi sono io per saperlo?”.

Butler non ha parlato con Ozzy Osbourne, ma ha ancora contatti con gli altri membri della band:

"Ho visto Tony (Iommi) e Bill (Ward) ad un paio di eventi. Io e Tony siamo in contatto tramite e-mail, ma questo è tutto. Comunque va tutto bene tra noi. È come avere dei fratelli. Non devi per forza essere in contatto".

Dal concerto di addio dei Black Sabbath, Butler si è unito a Franky Perez, Matt Sorum e Steve Stevens nei Deadland Ritual. Il gruppo ha pubblicato un primo singolo, "Down in Flames", sul finire del 2018, cui ha fatto seguito il mese scorso “Broken and Bruised” e ora sta lavorando all’uscita del primo album.

Butler chiude spiegando: