Velvet Underground: esce in vinile ‘The Complete Matrix Tapes’

I Velvet Underground pubblicheranno un nuovo cofanetto in vinile intitolato ‘The Complete Matrix Tapes’ composto interamente da spettacoli della loro residency del 1969 a San Francisco.

Nel 1969 la band newyorchese fece una serie di spettacoli al Matrix, club di San Francisco di proprietà di Marty Balin dei Jefferson Airplane. In questa nuova uscita viene ripreso il meglio di due live: quello del 26 e quello del 27 novembre.

Le esibizioni del Matrix erano intime e includevano le prime versioni di canzoni ancora da registrare come "Sweet Jane", "New Age" e "Rock & Roll". In questi show a basso e tastiere figurava Doug Yule che si era unito al gruppo alla fine del 1968 a seguito del licenziamento di John Cale. Lou Reed, il chitarrista Sterling Morrison e la percussionista Maureen Tucker completavano il resto della band.

Gran parte di questo materiale è stato già pubblicato nel 2015 sul CD ‘Complete Matrix Tapes’. Ora, però, per la prima volta queste versioni saranno disponibili su vinile. Il cofanetto in edizione limitata si compone di otto LP, per un totale di 43 brani, nove dei quali mai pubblicati in precedenza. Sarà disponibile a partire dal 12 luglio, esclusivamente su shop.velvetundergroundmusic.com.

TrackList:

LP ONE

Side 1

1. I'm Waiting For The Man (Version 1)

2. What Goes On (Version 1)

Side 2

1. Some Kinda Love (Version 1)

2. Heroin (Version 1)

LP TWO

Side 1

1. The Black Angel's Death Song

2. Venus In Furs (Version 1)

3. There She Goes Again (Version 1)

4. We're Gonna Have A Real Good Time Together (Version 1)

5. Over You (Version 1)

Side 2

1. Sweet Jane (Version 1)

2. Pale Blue Eyes

3. After Hours (Version 1)

LP THREE

Side 1

1. I'm Waiting For The Man (Version 2)

2. Venus In Furs (Version 2)

3. Some Kinda Love (Version 2)

4. Over You (Version 2)

Side 2

1. I Can't Stand It (Version 1)

2. There She Goes Again (Version 2)

3. After Hours (Version 2)

LP FOUR

Side 1

1. We're Gonna Have A Real Good Time Together (Version 2)

2. Sweet Bonnie Brown (It's Just Too Much)

2. Heroin (Version 2)

Side 2

1. White Light/White Heat (Version 1)

2. I'm Set Free

LP FIVE

Side 1

1. We're Gonna Have A Real Good Time Together (Version 3)

2. Some Kinda Love (Version 3)

3. There She Goes Again (Version 3)

Side 2

1. Heroin (Version 3)

2. Ocean

LP SIX

Side 1

1. Sister Ray Part 1

Side 2

1. Sister Ray Part 2

LP SEVEN

Side 1

1. I'm Waiting For The Man (Version 3)

2. What Goes On (Version 2)

3. Some Kinda Love (Version 4)

Side 2

1. We're Gonna Have A Real Good Time Together (Version 4)

2. Beginning To See The Light

3. Lisa Says

4. New Age

LP EIGHT

Side 1

1. Rock & Roll

2. I Can't Stand It Anymore (Version 2)

Side 2

1. Heroin (Version 4)

2. White Light/White Heat (Version 2)

3. Sweet Jane (Version 2)