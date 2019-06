Whitney Houston, ascolta il remix di Kygo della inedita "Higher Love"

Nei primi anni novanta, nel 1991 per la precisione, Whitney Houston si cimentò con la cover di “Higher Love”, singolo portato al successo da Steve Winwood del 1986, dopo che la interpretò dal vivo, a Tokyo, nel 1990.

Il brano rimase inedito, anche se venne inserito come bonus track sull'edizione giapponese del suo album del 1990 “I'm Your Baby Tonight”. Questa cover della interprete scomparsa nel 2012 ora è stata remixata dal producer norvegese Kygo.

La potete ascoltare qui sotto.

A proposito di Whitney Houston, a dire della sorella Pat ci sarebbe in programma un tour virtuale nel quale Whitney tornerebbe ad esibirsi sotto forma di ologramma. Sarebbe in essere anche l'idea di pubblicare un album postumo, il primo dalla sua scomparsa, ma, come per il tour di cui abbiamo riferito sopra, nessuna data di realizzazione è stata indicata. A tutt'oggi l'ultimo album della Houston è "I Look to You" uscito nel 2009.