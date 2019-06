Parla Jim Irsay, che ha speso 4 milioni di dollari per la chitarra di David Gilmour

La scorsa settimana la casa d’aste Christie’s ha venduto per quasi quattro milioni di dollari la leggendaria Black Strat del chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour. A investire quella cifra da record e ad aggiudicarsi la chitarra del 1969, usata per incidere capolavori dei Pink Floyd quali “Comfortably Numb”, “Money” e “Shine On You Crazy Diamond”, è stato Jim Irsay, il 60enne proprietario della squadra di football degli Indianapolis Colts.

Il magazine statunitense Rolling Stone lo ha intervistato al riguardo. “Adoro fottutamente i Pink Floyd, non posso negarlo”, questa la sua prima dichiarazione. Dopo che la Martin acustica è stata battuta per 900.000 dollari, Irsay dice di aver capito che, “Sarebbe stata un’asta da record. Era davvero da fuori di testa. Ero davvero fuori. Ma i Floyd a livello internazionale sono una cosa potente”.

Irsay è un fan dei Pink Floyd da decenni. Nel 1977 era in prima fila al Soldier Field di Chicago, quando la band suonò per intero gli album "Animals" e "Wish You Were Here". Dice: “Penso che i testi di Waters e il suono di Gilmour e tutta la loro storia e la loro importanza siano così profondi che non posso descrivere la mia eccitazione per questa cosa”.

Irsay è quello che possiamo definire un collezionista di memorabilia. Nel 2001 acquistò il manoscritto originale di ‘Sulla strada’ di Jack Kerouac, ‘Bibbia’ della Beat Generation. Ed ha acquistato chitarre in precedenza possedute da Elvis Presley, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan, Jerry Garcia e Prince. Alla sua collezione ora ha aggiunto la Black Strat di David Gilmour.