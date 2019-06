Calcutta: la scaletta del concerto a Rock in Roma

Da "Briciole" a "Saliva", passando per il nuovo singolo "Milano (Dateo)", "Orgasmo", "Cosa mi manchi a fare", "Frosinone", "Gaetano" e "Pesto": tutti i cavalli di battaglia di Calcutta, racchiusi in una scaletta di ventiquattro canzoni, quelle che ha fatto ascoltare dal vivo questa sera, giovedì 27 giugno, sul palco del Rock in Roma (qui la diretta e il commento in diretta). Il cantautore di Latina è tornato ad esibirsi nella Capitale a distanza di qualche mese dalle due date al Palazzo dello Sport, portando all'Ippodromo delle Capannelle il tour estivo legato a "Evergreen". Ecco la scaletta completa del concerto e le foto:

"Briciole"

"Kiwi"

"Orgasmo"

"Cane"

"Se tu non torni"

"Milano"

"Limonata"

"Paraceteamolo"

"Rai"

"Albero"

"Amarena"

"Nuda nudissima"

"Cosa mi manchi a fare"

"Oroscopo"

"Del verde"

"Milano Dateo"

"Arbre Magique"

"Hübner"

"Le barche"

"Due punti"

"Gaetano"

"Saliva"

"Frosinone"

"Pesto"