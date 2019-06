Elvis Presley: tre nuove uscite per celebrare il 1969

Per celebrare i 50 anni dal 1969, anno che segnò il ritorno su palco di Elvis Presley dopo 8 anni di assenza dalle scene, verranno pubblicati il prossimo 9 agosto un boxset e un doppio vinile con le esibizioni all'International Hotel di Las Vegas. Il 23 agosto uscirà, invece, una raccolta di pezzi rari e inediti delle sessioni "American Sound Studio", sempre dello styesso anni.

Il cofanetto, dal titolo "Live 1969", sarà composta da 11 CD che presenteranno i brani eseguiti durate i 57 spettacoli sold out in cui Elvis - accompagnto da due gruppi vocali, The Imperials e The Sweet Inspirations, un'orchestra completa e una band diventata famosa poi come TCB - si esibì durante la residency di Las Vegas, e includerà tra le altre anche la versione live di "Suspicious Minds".

Il 2LP, invece, sarà "Live all'International Hotel, Las Vegas, NV il 26 agosto 1969" e presenterà il live di Elvis al Midnight Show del 26 agosto.

La raccolta di alcuni brani mai pubblicati - tra cui anche le registrazioni che portarono alla luce "From Elvis In Memphis", disco di "In The Ghetto" - sarà disponibile solo in digitale e sarà pubblicato con il titolo di “American Sound 1969".

Ecco la tracklist di ogni pubblicazione:

LIVE 1969 - BOXSET

Disc 1

Show 1 – August 21, 1969. Midnight show

01) Blue Suede Shoes* (Carl Perkins)

02) I Got A Woman (Ray Charles)

03) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley

04) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

06) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

07) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

08) Memories (Billy Strange/Scott “Mac” Davis)

09) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

10) Monologue*

11) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

12) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

13) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman)

14) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

15) Introductions including “Happy Birthday” sung to James Burton)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set 08-13-199116) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

17) Suspicious Minds (Mark James)

18) What’d I Say (Ray Charles)

19) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Tracks 2-9, 11-19 first issued on the album Viva Las Vegas-7-31-2007

*Previously unreleased

Disc 2

Show 2 – August 22, 1969. Dinner show

1) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

First release: RCA Walmart Special (US) & International BMG ELVIS VIVA LAS VEGAS 2-CD set- 07-31-2007

2) I Got A Woman (Ray Charles)

3) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

4) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

5) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

6) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

7) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

8) Memories (Billy Strange/Scott “Mac“ Davis)

9) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

10) Monologue

First release: RCA Walmart Special (US) & International BMG ELVIS VIVA LAS VEGAS 2-CD- 07-31-2007

11) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

12) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

13) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman)

14) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

15) Introductions

16) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

17) Suspicious Minds (Mark James)

18) What’d I Say (Ray Charles)

19) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: FTD ELVIS IN PERSON AT THE INTERNATIONAL HOTEL, Las Vegas, Nevada 2-CD-12-2008

Disc 3

Show 3 – August 22, 1969. Midnight show

1) Blue Suede Shoes* (Carl Perkins)

2) I Got A Woman * (Ray Charles)

3) All Shook Up* (Otis Blackwell/Elvis Presley)

4) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991

5) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD -08-13-1991

6) Heartbreak Hotel* (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

7) Hound Dog* (Jerry Leiber/Mike Stoller)

8) Memories* (Billy Strange/Scott “Mac” Davis)

9) My Babe (Willie Dixon)

First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET 06-25-2002

10) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set -08-13-1991

11) Monologue*

12) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET-06-25-2002

13) Funny How Time Slips Away (Willie Nelson)

First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET-06-25-2002

14) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET-06-25-2002

15) Are You Lonesome Tonight?* (Roy Turk/Lou Handman)

16) Yesterday/Hey Jude* (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

17) Introductions*

18) In The Ghetto* (Scott “Mac” Davis)

19) Suspicious Minds* (Mark James)

20) What’d I Say (Ray Charles)

First release: RCA ELVIS: TODAY, TOMORROW & FOREVER 4-CD SET 06-25-2002

21) Can’t Help Falling In Love* (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

*Previously unreleased

Complete show previously unreleased

Disc 4

Show 4 – August 23, 1969. Dinner show

01) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

02) I Got A Woman (Ray Charles)

03) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

04) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

06) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

07) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

08) Memories (Billy Strange/Scott “Mac” Davis)

09) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

10) Monologue

11) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

12) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

13) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman)

14) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

15) Introductions

16) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

17) Suspicious Minds (Mark James)

18) What’d I Say (Ray Charles)

19) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

First release: RCA 2-LP set THE INTERNATIONAL HOTEL, LAS VEGAS, NEVADA, AUGUST 23, 1969- 04-13-2019

Disc 5

Show 5 – August 23, 1969. Midnight show

01) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

02) I Got A Woman (Ray Charles)

03) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

04) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

06) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

07) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

08) Memories (Billy Strange/Scott ”Mac” Davis)

09) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

10) Monologue

11) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

12) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

13) Reconsider Baby (Lowell Fulsom)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set -08-13-1991

14) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman)

15) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney) (John Lennon/Paul McCartney)

16) Introductions

17) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

18) Suspicious Minds (Mark Davis)

19) What’d I Say (Ray Charles)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set 08-13-1991

An edited version was first released on RCA ELVIS-GREATEST HITS VOLUME ONE 11-1981

20) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: FTD ELVIS AT THE INTERNATIONAL- 01-2003

Disc 6

Show 6 – August 24, 1969. Dinner show

01) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

02) I Got A Woman (Ray Charles)

03) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

04) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

06) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set 08-13-1991

07) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

08) I Can’t Stop Loving You (Don Gibson)

09) Johnny B. Goode (Chuck Berry)

10) Monologue

11) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

12) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

13) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman)

14) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

First release: (“Yesterday” only) RCA ELVIS ARON PRESLEY 8-LP set 08-1980

15) Introductions

16) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

17) Suspicious Minds (Mark James)

18) What’d I Say (Ray Charles)

19) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: RCA LIVE IN LAS VEGAS 4-CD set -7-10-2001

Disc 7

Show 7- August 24, 1969. Midnight show

01) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006

02) I Got A Woman (Ray Charles)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006

03) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006

04) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006

06) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006

07) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006

08) I Can’t Stop Loving You* (Don Gibson)

09) Johnny B. Goode (Chuck Berry)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2 LP set-10-14-1969

10) Monologue*

11) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

First release: RCA PLATINUM – A LIFE IN MUSIC 4 CD set-7-15-1997

12) Runaway* (Max Crook/Del Shannon)

13) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2 LP set-10-14-1969

14) Words (Robin, Barry & Maurice Gibb)

First release: RCA PLATINUM – A LIFE IN MUSIC 4 CD set-7-15-1997

15) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)- 11-2006

16) Introductions*

17) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

First release: RCA ELVIS ARON PRESLEY 8-LP set 08-1980

18) Suspicious Minds (Mark James)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006

19) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006

*Previously unreleased

Complete show previously unreleased

Disc 8

Show 8 – August 25, 1969. Dinner show

01) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set -08-13-1991

02) I Got A Woman (Ray Charles)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991

03) All Shook Up* (Otis Blackwell/Elvis Presley)

04) Love Me Tender* (Vera Matson/Elvis Presley)

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel* (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

06) Heartbreak Hotel* (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

07) Hound Dog* (Jerry Leiber/Mike Stoller)

08) Memories (Billy Strange/Scott “Mac” Davis)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991

09) Mystery Train/Tiger Man* (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

10) Monologue*

11) Baby, What You Want Me To Do* (Jimmy Reed)

12) Funny How Time Slips Away (Willie Nelson)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991

13) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

First release: RCA ON STAGE – FEBRUARY, 1970-06-01-1970

14) Words (Robin, Barry & Maurice Gibb)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006

15) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

First release: (“Yesterday”): RCA ON STAGE – FEBRUARY, 1970-06-01-1970

First release: (“Hey Jude”): RCA ON STAGE (1999 re-release)-05-18-1999

16) Introductions*

17) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

18) Suspicious Minds* (Mark James)

19) What’d I Say* (Ray Charles)

20) Can’t Help Falling In Love* (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

*Previously unreleased

Complete show previously unreleased

Disc 9

Show 9 – August 25, Midnight show

01) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

02) I Got A Woman (Ray Charles)

03) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set 10-14-1969

04) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

06) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

07) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

08) I Can’t Stop Loving You (Don Gibson)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

09) My Babe (Willie Dixon)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

10) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

11) Monologue

12) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

13) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

14) Are You Lonesome Tonight? (Roy Turk/Lou Handman)

15) Words (Robin, Barry & Maurice Gibb)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

16) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

17) Introductions

18) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

First release: FTD WRITING FOR THE KING (book & 2-CD set)-11-2006

19) Suspicious Minds (Mark James)

20) What’d I Say (Ray Charles)

21) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: FTD HOT AUGUST NIGHT-06-2013

Disc 10

Show 10 – August 26, 1969. Dinner show

01) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

02) I Got A Woman (Ray Charles)

03) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

04) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

06) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

07) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

08) Memories (Billy Strange/Scott “Mac” Davis)

09) My Babe (Willie Dixon)

First release: RCA ELVIS ARON PRESLEY 8-LP set -08-1980

10) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

11) Monologue

12) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

13) Runaway (Max Crook/Del Shannon)

14) Inherit The Wind (Eddie Rabbitt)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991

15) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

16) Introductions

17) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

18) Suspicious Minds (Mark James)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

19) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

First release: RCA FROM MEMPHIS TO VEGAS/FROM VEGAS TO MEMPHIS 2-LP set-10-14-1969

Complete show release: FTD LIVE IN VEGAS-02-2011

Disc 11

Show 11 – August 26, 1969. Midnight show

01) Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

02) I Got A Woman (Ray Charles)

03) All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

04) Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

05) Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/ (Otis Blackwell/Elvis Presley)

06) Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

07) Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

08) I Can’t Stop Loving You (Don Gibson)

09) Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/ (Joe Hill Louis/Sam Burns)

10) Monologue

11) Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991

12) Runaway Max Crook/Del Shannon)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991

13) Are You Lonesome Tonight? (Laughing version) (Roy Turk/Lou Handman)

First release: RCA ELVIS ARON PRESLEY 8-LP set-08-1980

14) Rubberneckin’ (Dory Jones/Bunny Warren)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991 (complete version only)

15) Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/ (John Lennon/Paul McCartney)

16) Introductions

17) In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

18) This Is The Story (Chris Arnold/Geoff Morrow/David Martin)

First release: RCA COLLECTORS GOLD 3-CD set-08-13-1991

19) Suspicious Minds (Mark James)

20) Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)

Complete show release: FTD ALL SHOOK UP-07-2005



Live at the International Hotel, Las Vegas, NV August 26, 1969 2-LP Tracklist



LP 1 – SIDE A

Blue Suede Shoes (Carl Perkins)

2. I Got A Woman (Ray Charles)

3. All Shook Up (Otis Blackwell/Elvis Presley)

4. Love Me Tender (Vera Matson/Elvis Presley)

5. Jailhouse Rock/Don’t Be Cruel (Jerry Leiber/Mike Stoller)/(Otis Blackwell/Elvis Presley)

6. Heartbreak Hotel (Tommy Durden/Mae Boren Axton/Elvis Presley)

7. Hound Dog (Jerry Leiber/Mike Stoller)

LP 1 – SIDE B

I Can’t Stop Loving You (Don Gibson)

2. Mystery Train/Tiger Man (Junior Parker/Sam Phillips)/(Joe Hill Louis/Sam Burns)

3. Monologue

LP 2 – SIDE C

Baby, What You Want Me To Do (Jimmy Reed)

2. Runaway (Max Crook/Del Shannon)

3. Are You Lonesome Tonight? (Laughing version) (Roy Turk/Lou Handman)

4. Rubberneckin’ (Dory Jones/Bunny Warren)

5. Yesterday/Hey Jude (John Lennon/Paul McCartney)/(John Lennon/Paul McCartney)

LP 2 – SIDE D

In The Ghetto (Scott “Mac” Davis)

2. This Is The Story (Chris Arnold/Geoff Morrow/David Martin)

3. Suspicious Minds (Mark James)

4. Can’t Help Falling In Love (Hugo Peretti/Luigi Creatore/George Weiss)