Calcutta a Rock in Roma: la diretta del concerto

ore 21.00 - Dopo qualche minuto di pausa dopo la fine del set di Scarda, alle 21 in punto sale sul palco il dj italo-canadese Bruno Belissimo. Ed è subito pura italo-disco, mentre l'arena comincia a riempirsi.

- Sul palco sale uno dei due artisti d'apertura della data romana, il cantautore calabrese Scarda. Classe 1986, Domenico Scardamaglio - questo il vero nome del cantautore - ha esordito nel 2014 con l'album "Piedi sul cruscotto", seguito nel 2018 da "Tormentone", contenente i singoli "Bianca", "Mai" e "Non relazione".È la sera di Calcutta a Rock in Roma. Il cantautore di Latina arriva in concerto nella Capitale dopo aver dato il via lo scorso martedì, 25 giugno, al tour estivo legato all'album "Evergreen". In scaletta le canzoni contenute nell'album uscito lo scorso anno (" Evergreen " tornerà nei negozi il 28 giugno in una nuova versione, "Evergreen... e altre canzoni") e gli inni di "Mainstream": da "Cosa mi manchi a fare" a "Frosinone", passando per "Gaetano". Il concerto è anche in diretta su Rai Radio2, a partire dalle 21.45, con il commento di Pierluigi Ferrantini e Carolina Di Domenico.