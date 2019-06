Franco Battiato, la riedizione di 'L'era del cinghiale bianco' per il quarantennale

Arriverà nei negozi il prossimo 19 luglio una riedizione di "L'era del cinghiale bianco", uno degli album simbolo della discografia di Franco Battiato, originariamente uscito nel 1979, frutto della collaborazione con Giusto Pio. La nuova edizione dell'album del cantautore siciliano, con una copertina inedita e una nuova veste grafica, sarà disponibile sia in formato cd digipack che in vinile.

Il cd contiene 16 brani con demo inedite (quelle di "Il re del mondo", "Stranizza d'amuri" e "Le strade dell'est"), tracce live ("Il re del mondo" registrata al Teatro Nazionale Iracheno di Baghdad nel 1992, "Stranizza d'amuri" registrata al Teatro dell'Archivolto di Genova nel 1994, "Strade dell'est" registrata all'Arena Romana di Padova nel 1994 e "L'era del cinghiale bianco" registra al Teatro Lirico di Milano nel dicembre del 1988 - si tratta della versione inserita già in "Giubbe Rosse" del 1989). Completano la tracklist le versioni in lingua straniera di due pezzi contenuti nell'album: "L'era del Jabalì Blanco" (in spagnolo) e "The king of the World" (in inglese).

Il vinile è in versione 180 grammi, colorato bianco, edizione limitata, rimasterizzata e numerata: la tracklist è la stessa del disco del 1979.

Il progetto grafico è curato da Francesco Messina.