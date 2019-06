Kraftwerk, due concerti al Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

I Kraftwerk arrivano al Rock in Roma per due date. I pionieri della musica elettronica saranno in concerto oggi (27 giugno) e domani (28 giugno) al Teatro Romano di Ostia Antica, una delle location che ospitano quest'anno il festival capitolino, oltre all'Ippodromo delle Capannelle, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica e al Circo Massimo.

Già visti con il loro show in 3D lo scorso 7 giugno a Taranto, in occasione dell'edizione 2018 del Medimex, i Kraftwerk hanno deciso di restare in pista anche per il 2019. Le due date romane fanno parte del calendario della branca europea del loro nuovo tour mondiale.

I biglietti per la data del 28 giugno sono esauriti: sono invece ancora disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma quelli per la data di stasera, 27 giugno, al prezzo di 60 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Il concerto comincerà alle 21, mentre le porte saranno aperte alle 19.30.

Per arrivare in automobile al Teatro Romano di Ostia Antica: da qualsiasi autostrada immettersi nel G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) - uscita 28 per poi prendere la Via del Mare o la Via Ostiense (per pullman solo Via Ostiense) fino ad Ostia Antica.

In treno: dalla stazione Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti; oppure dalla stazione Termini - linea B fino a Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti.