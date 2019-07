I wanna rock , Prince

Roger Nelson , in arte Prince, avrebbe compiuto 61 anni lo scorso 7 giugno. Il grandissimo polistrumentista di Minneapolis, che ci ha lasciati il 21 aprile del 2016, fu consacrato a livello internazionale dalla colonna sonora di “Purple rain”, trainata dalla sua title track nel 1984. Il suo debutto discografico, tuttavia, era avvenuto ben sei anni prima con “For You”, il primo di ben 39 album in studio incisi lungo cinque decenni da una delle star più eccentriche e, allo stesso tempo, da uno degli artisti più virtuosi e versatili che abbiano mai coniugato rock, funk e rhythm and blues. Sperimentatore nei suoni tanto quanto nel rapporto con l’industria discografica, Prince venne ritrovato esanime nella sua magione di Pasley Park; meno di due mesi dopo la causa ufficiale del decesso sarebbe stata accertata come overdose da fentanyl.

