Raphael Saadiq: esce il nuovo album "Jimmy Lee"

Raphael Saadiq annuncia l’uscita di “Jimmy Lee”, il suo primo album in otto anni, tanto il tempo trascorso dalla pubblicazione di "Stone Rollin'". La nuova fatica discografica di Charlie Ray Wiggins, questo il nome riportato sui suoi documenti d’identità, giungerà il 23 agosto in formato digitale e il 30 agosto in formato fisico.

"Jimmy Lee" è stato prodotto dallo stesso Saadiq e registrato al Blakeslee Recording Co. studio a North Hollywood. Hanno collaborato all'album Brook D'Leau, Kendrick Lamar e Ali Shaheed Muhammad. Il primo singolo, che ne anticipa l’uscita, si intitola "Something Keeps Calling".