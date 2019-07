I wanna rock , Ivan Graziani

Ricorre quest’anno il quarantennale dalla pubblicazione di “Agnese Dolce Agnese” di Ivan Graziani, il settimo album in studio per il cantautore nativo di Teramo. Precoce talento chitarristico e, dopo una lunga gavetta, diventato inconfondibile per gli ascoltatori radiofonici italiani grazie al suo falsetto, basò “Agnese” su una rielaborazione di “A groovy kind of love”, un pezzo che sarebbe stato riportato al successo da Phil Collins parecchi anni dopo ma che, originariamente, era stato il cavallo di battaglia dei molto meno noti Mindbenders (era il 1965). L’artista, del quale la leggenda narra che sia nato su un traghetto Olbia-Civitavecchia (la madre era sarda), scomparve a soli 52 anni nel 1997, stroncato da un tumore.

