I Wanna Rock: Gossip

Fu lanciato in radio il 2 luglio del 2012 “Move in the right direction”, secondo estratto da “A Joyful Noise” (l’album era stato preceduto dal singolo “A perfect world”). Il quinto album degli americani Gossip, band che si era formata in Arkansas nel lontano 1999, si sarebbe rivelato anche l’ultimo di una carriera che, a posteriori, pare quasi trascorsa a evitare accuratamente facili catalogazioni. La band, originariamente ispirata dal punk, avrebbe infatti attraversato col tempo svariate incarnazioni del pop, grazie soprattutto a Beth Ditto, che ne divenne figura centrale prima di intraprendere una carriera solista con l’album “Fake sugar” (2017).

