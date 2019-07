I Wanna Rock: George Ezra

Il primo giorno di luglio del 2014 venne pubblicato “Wanted on voyage”, album d’esordio del cantautore inglese George Ezra: un debutto col botto che, oltre a portarlo in vetta alla classifica inglese, gli fruttò quattro nomination ai Brit Awards. Una miscela magica ottenuta combinando Tom Odell e Bob Dylan in parti non necessariamente uguali secondo parte della critica locale, Ezra era diventato famoso grazie al clamoroso exploit del suo primo singolo “Budapest”, uscito nel 2013 e poi ripubblicato un anno dopo. Fu il suo biglietto da visita, con quel timbro vocale così poco consono a un artista della sua età e, proprio per quello, a modo suo già un marchio di fabbrica.

