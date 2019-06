Calcutta in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Il tour estivo di Calcutta fa tappa questa sera nella Capitale, all'Ippodromo delle Capannelle, sul palco del Rock in Roma. Ideale prosecuzione della tournée che ha tenuto impegnato il cantautore di Latina nei principali palasport italiani tra gennaio e febbraio, la serie di concerti - partita ufficialmente lo scorso martedì dall'Ippodromo San Siro di Milano, dopo l'anteprima all'inizio del mese al Core Festival di Treviso - terrà impegnato Calcutta nelle principali arene all'aperto italiane fino alla metà di agosto. Ecco tutte le informazioni su orari, biglietti e come arrivare a Capannelle.

I cancelli dell'Ippodromo delle Capannelle verranno aperti alle 18. Il concerto di Calcutta a Rock in Roma comincerà alle 21.45, ma prima di lui si esibiranno il cantautore partenopeo Scarda e il dj italo-canadese Bruno Belissimo.

I biglietti per il concerto sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma al prezzo di 25 euro (posto unico intero) più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

In scaletta le canzoni di "Evergreen", l'album uscito lo scorso anno, che domani tornerà nei negozi in una nuova versione contenente tracce bonus: ci sono anche i singoli "Due punti" e "Sorriso (Milano Dateo)". Non mancheranno anche i cavalli di battaglia contenuti in "Mainstream": da "Gaetano" a "Cosa mi manchi a fare", passando per "Frosinone" e "Oroscopo".

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dall'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

La fermata del bus più vicina ( Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Andata: Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro - fermata Capannelle/Appia Nuova; oppure Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto - fermata Capannelle/Appia Nuova.

Ritorno con autobus notturni Atac: Linea N 26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzioni L.go Colli Albani.

Per il concerto di Calcutta a Rock in Roma sono stati messi a disposizione anche un servizio navetta post concerto e treni speciali post concerto. Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.rockinroma.com.