E' in arrivo la Wedding Band con membri di Metallica e Ugly Kid Joe

E’ in arrivo la Wedding Band, una formazione che si dedicherà alla riproposizione di cover composta dal chitarrista dei Metallica Kirk Hammett, dal bassista dei Metallica Robert Trujillo, dal cantante degli Ugly Kid Joe Whitfield Crane e dal batterista ex Queens Age of the Stone Age e Danzig Joey Castillo.

La band farà un concerto in Canada al Cosmopolitan Music Hall dell'Ontario presso Cosmo Music il 26 luglio.

Il sito della venue lancia il live con queste parole: