Laura Pausini e Biagio Antonacci: una donna travolta da un'auto mentre andava al concerto

Una 59enne ieri sera è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da due auto nelle vicinanze dello stadio San Nicola di Bari, mentre si stava recando al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci.

La donna, come riporta BariToday, in base a una prima ricostruzione, si stava dirigendo allo stadio e stava attraversando la strada assieme a un gruppo di persone. Un'Audi si era fermata per farli passare, ma un'altra vettura che sopraggiungeva da dietro non avrebbe frenato in tempo scontrandosi con l'Audi e carambolando sulla donna che ha riportato un trauma addominale e gravissime lesioni a una gamba.

La donna è stata soccorsa dalle ambulanze che prestavano assistenza in occasione del concerto e trasportata in ospedale. Secondo le prime informazioni, la gamba sarà amputata.