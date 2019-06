Laura Pausini, dopo il tour due anni di stop: 'Non farò dischi'

Laura Pausini annuncia una pausa dalla musica. A margine della presentazione del tour congiunto con Biagio Antonacci, al via questa sera dallo Stadio San Nicola di Bari, che terrà impegnata la cantante e il cantautore sui palchi degli stadi fino ad agosto, Laura Pausini ha fatto sapere che una volta terminata la tournée si fermerà per un po': "Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare", ha detto la voce di "Simili".

Negli ultimi anni la cantante è stata particolarmente attiva, tanto sul versante discografico quanto sui concerti: nel 2013 ha festeggiato il ventennale della sua carriera con la raccolta "20 - The Greatest Hits" e il relativo tour mondiale, nel 2015 ha pubblicato l'album di inediti "Simili" seguito da un altro tour mondiale, nel 2016 ha consegnato al mercato l'album natalizio "Laura Xmas", nel 2018 il nuovo album di inediti "Fatti sentire" e un altro tour mondiale.