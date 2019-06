Muse, ecco chi aprirà i concerti italiani del tour

Il “Simulation Theory” world tour si prepara ad approdare anche negli stadi italiani, dove i Muse andranno in scena il 12 e 13 luglio a Milano e il 20 luglio a Roma. A circa un paio di settimane dalle date nella Penisola della tournée di Matt Bellamy e soci sono stati annunciati gli opening act dei tre set: ad aprire i concerti tricolore dei Muse saranno gli Amazons, i Mini Mansions e Nic Cester.

Nello specifico, gli Amazons saranno coinvolti solo nella data milanese del 12 luglio allo Stadio Meazza; il trio californiano dei Mini Mansions – composto da Michael Shuman dei Queens Of The Stone Age e Zack Dawes e Tyler Parkford dei Last Shadow Puppets - suoneranno per entrambe le date nel capoluogo meneghino, il 12 e 13 luglio; Nic Cester si esibirà al live di Milano del 13 luglio e a quello di Roma del 20 luglio.

Il tour dei Muse a supporto di “Simulation Theory”, ideale seguito del precedente “Drones”, ha preso il via lo scorso 22 febbraio in Texas e si concluderà nel mese di ottobre in Brasile. La branca europea della serie di concerti è stata invece inaugurata il 26 maggio con il concerto di Praga.