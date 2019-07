Trevor Horn, “l’uomo che ha inventato gli anni Ottanta”: alcuni esempi delle sue produzioni

Oggi è il compleanno di Trevor Horn (che è nato il 15 luglio del 1949); inglese, bassista, cantante, compositore, produttore, venne alla ribalta nel 1979 con i Buggles di “Video killed the radio star” e da allora non l’ha più lasciata. L’hanno soprannominato “L’uomo che inventò gli anni Ottanta”, perché con il suo eclettismo musicale è stato in grado di portare al successo gli artisti più disparati: dai Frankie Goes to Hollywood agli Art of Noise, dagli ABC alle tATu, passando per gli Yes, Seal, i Pet Shop Boys, Grace Jones, i Simple Minds… Nelle prossime pagine daremo dimostrazione del genio di Trevor Horn attraverso alcune delle sue produzioni di maggiore successo.