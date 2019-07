Queen: le canzoni (degli Smile) che hanno preceduto il debutto discografico con “Keep yourself alive”

Il primo 45 giri a nome Queen è uscito il 6 luglio del 1973: si intitola “Keep yourself alive”, è firmata da Brian May, e aveva sulla facciata B “Son and daughter”. Non riuscì ad entrare in classifica.

Prima di chiamarsi Queen, il che accadde con l’ingresso nella formazione di Freddie Mercury, la band aveva registrato alcune canzoni a nome Smile: la line up della band consisteva di Brian May, Tim Staffell e Roger Taylor. Gli Smile registrarono alcune canzoni – una delle quali, “Doin’ all right”, è inclusa nella colonna sonora del film “Bohemian Rhapsody”. Ve le facciamo ascoltare nelle pagine che seguono, prima dei due brani del primo 45 giri ufficiale a nome Queen.