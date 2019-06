Korn, esce il nuovo album ‘The Nothing’: subito il primo singolo

Uscirà il prossimo 13 settembre “The Nothing”, il nuovo album dei Korn, ideale seguito di "The Serenity of Suffering", uscito nel 2016. Jonathan Davis e soci hanno già anticipato una prima traccia del disco prodotto da Nick Raskulinecz, il singolo “You’ll Never Find Me”. Potete ascoltarlo qui:

“Nelle profondità del nostro Mondo giace una forza straordinaria. In pochi sono consapevoli della grandezza e del significato di questo luogo, un luogo dove bene e male, luce e oscurità, speranza e disperazione, perdita e guadagno, beatitudine e tormento esistono contemporaneamente e ci attirano a loro in ogni momento della nostra vita”, ha dichiarato il cantante dei Korn a proposito di “The Nothing”, proseguendo:

“Non è un luogo che possiamo visitare, si tratta piuttosto di una sensazione, della consapevolezza di essere circondati in ogni momento da questa ‘presenza’, come se qualcuno osservasse ogni istante della nostra vita. È il luogo in cui le energie di bianco e nero si attaccano alle nostre anime e modellano le nostre emozioni, le nostre scelte, la nostra prospettiva e, in definitiva, la nostra stessa esistenza. In mezzo a questo vortice esiste un piccolo luogo meraviglioso, l’unico posto in cui tutte queste forze sono in equilibrio, l’unico posto in cui l’anima trova rifugio. Benvenuti a… THE NOTHING”.

Di seguito trovate la cover e la tracklist del disco:

1. The End Begins

2. Cold

3. You’ll Never Find Me

4. The Darkness is Revealing

5. Idiosyncrasy

6. The Seduction Of Indulgence

7. Finally Free

8. Can You Hear Me

9. The Ringmaster

10. Gravity Of Discomfort

11. H@rd3r

12. This Loss

13. Surrender To Failure

Nei mesi scorsi la band nu metal statunitense aveva anticipato l’arrivo del disco, svelando di essere impegnata in studio di registrazione per l’incisione del tredicesimo album in studio della formazione. A partire dal prossimo 18 luglio i Korn saranno impegnati in tour in Nord America insieme agli Alice in Chains.