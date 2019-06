YouTube e UMG restaurano un migliaio di video musicali: c’è anche anche ‘Smells Like Teen Spirit’

Nei giorni scorsi YouTube e Universal Music Group hanno annunciato di aver fatto squadra per restaurare, e proporre quindi in una versione di maggiore qualità, circa un migliaio dei video musicali presenti sulla piattaforma di proprietà di Google. I nuovi video saranno spalmati nel corso del prossimo anno e messi a disposizione con gradualità, con nuovi titoli ogni settimana. Tra le clip messe fino a questo momento a disposizione figurano i video ufficiali di Nirvana – l’iconica clip di “Smells Like Teen Spirit” -, Beastie Boys, Janet Jackson, Lady Gaga, Tom Petty e diversi altri artisti. Qui sotto potete vedere, ad esempio, il video restaurato del classico della band di Kurt Cobain:

I vertici di UMG hanno spiegato al New York Times in cosa consista esattamente l’opera di restauro messa in atto con il colosso del video streaming, raccontando alla testata statunitense che si tratta di base di ricreare da zero le clip utilizzando il vecchio materiale. Quanto ai diretti interessati, gli artisti, Billy Idol, ad esempio, che ha visto sei dei suoi video prendere nuova vita, ha dichiarato: “Una volta che il colore sporco viene rimosso diventa in qualche modo molto più vitale”. E ancora: “Dà a questi video una possibilità contro l’alta definizione moderna. E ho sempre la stessa età in quei video, è fantastico”.