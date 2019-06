BTS, arriva nei cinema italiani 'Bring the Soul: the movie'

Raggiungerà i cinema italiani tra i prossimi 7 e 11 agosto "Bring the Soul: the movie", il terzo lungometraggio realizzato dagli alfieri del k-pop BTS: l'opera, diretta da Park Jun Soo, fotografa il gruppo di "Wings" durante il loro ultimo tour europeo in supporto a "Love Yourself", che ha visto la formazione esibirsi in dodici città del Vecchio Continente.

Le prevendite dei biglietti si apriranno il prossimo 3 luglio sul sito www.nexodigital.it: l'elenco delle sale presso il quale il film sarà proiettato sarà reso disponibile a breve sempre sul sito www.nexodigital.it.