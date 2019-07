Frankie Hi-Nrg Mc racconta la nascita dell'hip-hop: il video

"Finalmente hanno smesso di chiedermi 'quando scrivi un libro?'", sorride Francesco Di Gesù. E' a Milano, da Germi, il locale dell'amico Manuel Agnelli: è una delle tappe del tour di presentazione di "Faccio la mia cosa", volume uscito poche settimane fa per Mondadori.

E che libro: Frankie HI-NRG MC ha scelto una struttura originale, intrecciando la sua storia personale di ragazzino cresciuto tra Torino, Caserta e Città di Castello, a quella della nascita dell'hip-hop, per creare un flusso documentato e avvincente.

Il libro racconta la scoperta di una nuova musica attraverso gli occhi italiani, in modo affascinante, personale e universale. Un racconto che si ferma a "Fight da faida", il primo singolo: "Quando sono andato ad 'Avanzi', in TV a presentarlo, è stato il momento della presa coscienza che la musica era la mia forma d'espressione. Quello che ho visto sullo schermo mi è sembrato plausibile, ip mi sono sembrato plausibile. Ho intravisto un percorso, quello di fare della musica una professione che poi ci ho messo un po' a realizzare, ma quello è stato un momento fondamentale".

Un altro momento fondamentale è "Rockit": "Il momento in cui un jazzista come Herbie Hancock decide di fare qualcosa con questi nuovi suoni della strada. Personalmemente, mi ha cambiato la vita: è il brano sentito il quale ho capito che non avevo scampo dall'hip hop"

"Rockit" è l'ultimo dei 5 aneddoti che Frankie ha scelto nella nostra intervista per raccontare la nascita dell'hip-hop: lo abbiamo seduto tra i libri di Germi, e lui ha iniziato a raccontare come e quando è nata la cultura che ha cambiato la musica degli ultimi decenni. In questo video vedete anche delle immagini originali - ogni capitolo si chiude con un QR Code e se lo inquadrate con il telefonino, si apre un video che mostra l'aneddoto che Frankie sta raccontando,