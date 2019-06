Rammstein, ufficiale: una data a Torino a luglio 2020

E' ufficiale: i Rammstein si esibiranno in Italia il 13 luglio 2020 allo stadio Olimpico di Torino. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 11 di venerdì 5 luglio sul circuito TicketOne e su eventim.com/rammstein al prezzo di 62 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali. I biglietti, come da disposizione data dalla band tedesca anche per il tour europeo in svolgimento in questi giorni, saranno nominali.

La formazione berlinese capitanata da Till Lindemann è attualmente impegnata in un tour europeo che si concluderà il prossimo 23 agosto con una doppia data a Vienna dopo tappe - tra le altre città - a Bruxelles, Praga, Mosca, Riga, Stoccolma e Oslo. La nuova tranche di date - quella che comprende anche l'appuntamento del 13 luglio 2020 allo stadio Olimpico di Torino - prenderà il via il 25 maggio del prossimo anno a Klagenfurt, in Austria, per poi dirigere alla volta di Leipzig, Stoccarda, Zurigo, Ostenda, Belfast, Düsseldorf, Amburgo, Berlino (città di origine del gruppo, che per l'occasione sarà di scena presso lo storico Olympiastadion), Lione, Torino, Warschau (in Polonia), Tallin, Trondheim (in Norvegia) e Göteborg (in Svezia), per poi concludersi ad Aarhus, in Danimarca, il 4 agosto.

Benché l'evento annunciato oggi debba attenersi alle nuove disposizioni relative al biglietto nominale - delle quali Rockol si è ampiamente occupato, anche in tempi recenti, con un'analisi del provvedimento e una serie di FAQ relative alle caratteristiche del nuovo titolo d'ingresso - gli stessi Rammstein si sono sempre dimostrati molto intransigenti nei confronti delle speculazioni sul mercato secondario: il promoter tedesco della band, lo scorso 26 novembre, ha citato in giudizio il sito di secondary ticketing Viagogo diffidandolo dal mettere in vendita biglietti per il tour europeo del gruppo.

I Rammstein hanno fatto debuttare il loro tour europeo 2019 dalla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, alla fine dello scorso mese di maggio: nella setlist dello show (disponibile integralmente a questo indirizzo, con i video del concerto) è stata inserita sia un'ampia selezione dei brani presenti nel nuovo album, "Rammstein", uscito lo scorso 17 maggio, che - nella seconda parte della serata - anche canzoni di repertorio poco frequentate dal vivo negli ultimi anni come - tra le altre - "Heirate mich" (assente dagli show della band dal 2001) e "Rammstein" (non eseguita dal vivo dal 2005).