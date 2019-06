Queen: la reazione di Brian May al primo ascolto della 'nuova' 'Time Waits For No One'

Benché Brian May con la voce di Freddie Mercury abbia avuto molto più che una buona confidenza, il chitarrista dei Queen si è detto stupefatto dalla nuova versione di "Time Waits For No One", il brano del 1986 riproposto in questi giorni in una versione inedita piano e voce approntata dal produttore e amico dell'indimenticabile frontman della band di "We Will Rock You".

"Dave Clark, per questa nuova versione, ha intelligentemente alzato la traccia vocale solista di Freddie lasciandola da sola, con un solo arrangiamento di pianoforte eseguito da Mike Moran", ha spiegato May in un post sul suo account Instagram ufficiale: "Non si percepisce la produzione originale del brano, ma viene restituita la voce solista di Freddie praticamente nuda, e limpida come il suono di una campana. E che voce! Che voce!".

"Freddie ha messo così tanta passione [in questo brano] da dare l'impressione che potrebbe far piangere chi ascolta anche cantando l'elenco telefonico", ha proseguito l'artista: "Spero che questa canzone vada bene, perché Dave Clark è un uomo molto simpatico ed è stato un grande amico di Freddie. Una cosa è certa: il mondo, oggi, ha un grande appetito per le opere di Freddie. Quanto sarebbe felice, lui, se lo sapesse...".