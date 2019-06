Thom Yorke: ''Anima'? Farlo è stato divertente'

Thom Yorke è stato intervistato da Zane Lowe a Beats 1 di Apple Music in vista della pubblicazione di "Anima", la terza prova solista del frontman dei Radiohead dopo "The Eraser" del 2006 e "Tomorrow's Modern Boxes" del 2014. Nel corso della chiacchierata il compositore, polistrumentista e performer di Oxford ha spiegato il processo di lavorazione del disco, senza rinunciare a un cenno alla colonna sonora del remake di "Suspiria" realizzato da Luca Guadagnino. Ecco, di seguito, una selezione di dichiarazioni rilasciate da Yorke a Lowe:

"Gran parte del materiale l'avevamo da parte ormai da anni: è stato molto veloce da mettere insieme. Ci siamo organizzati come facciamo gli spettacoli dal vivo... e l'abbiamo pubblicato"

"E' stato davvero divertente, facile e veloce: sapevamo dove stavamo andando perché con questo materiale abbiamo convissuto per molto tempo. L'impostazione mentale 'Non voglio scrivere un sacco di canzoni, voglio solo fare rumore' è stata grandiosa, e mi sono ritrovato ad immergermi nella vecchia musique concrète e in tutta questa anti-musica ed è stato fantastico: ho amato farlo"

"Penso che la ragione per cui il disco è stato chiamato 'ANIMA' sia stato in parte perché sono ossessionato da questa cosa del sogno, che deriva dal concetto che ne aveva Jung. Poi abbiamo iniziato a emulare ciò che i nostri dispositivi dicono di noi, e - di conseguenza - a emulare il modo in questo ci porta a comportarci"

"[La colonna sonora di 'Suspiria'] E' stato un disco difficile. Luca [Guadagnino], il regista, mi ha spinto in un posto dove non sarei mai andato e mi ha fatto fare un sacco di cose che non avrei mai immaginato di fare. E' stato perfetto. Una sensazione così bella (...). Per il pezzo centrale di ballo, nel mezzo del film, ho sbattuto la testa contro il muro per mesi. Quindi, ho avuto questa svolta... Sapevo cosa stavo cercando, ma non riuscivo a trovarlo. Non avevo scelta, dovevo vederlo"