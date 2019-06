Van Halen, la reunion è sempre più lontana: parla Michael Anthony

La tanto vociferata reunion della formazione originale dei Van Halen, che secondo le indiscrezioni dei mesi scorsi avrebbe dovuto prendere la forma di un tour negli stadi previsto per l’estate 2019, si fa sempre più improbabile. Un po’ perché l’estate 2019 è già iniziata e nulla è stato ufficializzato, ma soprattutto perché il bassista Michael Anthony – che prima si era detto pronto a tornare in pista, poi si era fatto indietro e aveva infine smentito di aver stoppato la reunion – sembra aver messo un punto fermo, in negativo, sul ritorno della formazione di “Jump”. Dopo aver confermato a Eddie Trunk, sulle onde di SiriusXM di essere stato contattato lo scorso mese di ottobre dal manager dei Van Halen Irving Azoff per un tour del gruppo, Anthony ha raccontato a Trunk:

Da quello che ho sentito, e non ho parlato con nessuno dei ragazzi, stavano cercando di organizzare una cosa per l’estate. Non sono mai entrati in contatto con noi a proposito di nessun tipo di contratto e alcun tipo d’incontro per discutere o qualsiasi cosa. E l’altra cosa che so è che la spina è stata staccata.

E ancora:

Se le cose avessero funzionato come avevano iniziato e come era stato pianificato staremmo provando con i Van Halen in questo momento.

Michael Anthony ha lasciato in maniera tumultuosa i Van Halen nel 2006 ed è stato sostituito dal figlio di Eddie Van Halen, Wolfgang. Se la reunion fosse andata in porto il musicista sarebbe nuovamente tornato sul palco con la band statunitense per la prima volta dal 2004. L’artista non è stato il solo a vacillare sulla possibilità di un ritorno di scena: Sammy Hagar ha recentemente raccontato a Classic Rock di non essere interessato a un progetto di questo tipo.