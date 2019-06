Morrissey: la destra, il razzismo e le scuse a Robert Smith

Nelle scorse settimane l'ex sodale di Johnny Marr ha fatto parlare di sé più che per le proprie attività musicali per le proprie simpatie politiche: l'essersi mostrato più volte in pubblico con una spilla del movimento nazionalista di destra For Britain è costato a Morrissey più di una critica, sia da parte dei media - in particolare, del Guardian, noto per il suo orientamento liberal - che da parte di una fetta dell'opinione pubblica.

Il tenace ex leader degli Smith ha rinunciato a rispondere punto per punto alle critiche condensando il proprio pensiero in un'intervista pubblicata sul suo sito ufficiale, MorrisseyCentral.com: a incalzare l'artista non è stato chiamato un giornalista, ma Sam Esty Rayner, suo nipote, lo stesso che fu testimone del suo screzio con la Polizia Urbana di Roma nell'estate del 2017. Ecco, di seguito, una selezione di dichiarazioni rilasciate da Morrissey: