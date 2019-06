Alabama Shakes, Brittany Howard debutta da solista: ascolta

Verrà pubblicato il prossimo 20 settembre "Jaime", il primo album realizzato come solista dalla frontwoman degli Alabama Shakes Brittany Howard: il lavoro è stato anticipato dal primo estratto, intitolato "History Repeats", già reso disponibile in streaming gratuito sui canali social ufficiali della voce del gruppo di "Sound & Color".

Il titolo del singolo, "Jaime", è un omaggio alla defunta sorella della Howard, scomparsa prematuramente in gioventù perché affetta da un male incurabile: "Il titolo è in suo onore: lei, sicuramente, mi ha plasmato come un essere umano", ha spiegato l'artista in una nota, "Il disco, tuttavia, non parla di lei, ma di me. Sono piuttosto sincera su me stessa, su chi sono e sulle cose in cui credo. Ecco perché ho dovuto farlo da sola".

Il lavoro sarà promosso per mezzo di un tour - al momento limitato ai soli USA e Canada - che prenderà il via il prossimo 17 agosto ad Asheville, Nord Carolina. Ecco la tracklist di "Jaime":

01 History Repeats

02 He Loves Me

03 Georgia

04 Stay High

05 Tomorrow

06 Short and Sweet

07 13th Century Metal

08 Baby

09 Goat Head

10 Presence

11 Run to Me