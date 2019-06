Corey Taylor: "'We Are Not Your Kind' è l'album più sperimentale degli Slipknot"

Corey Taylor ha rivelato a Daniel Carter di Radio 1 Rock Show che il nuovo album degli Slipknot, “We Are Not Your Kind”, sarà l'album più creativo e sperimentale mai pubblicato dalla band di Des Moines. Il nuovo disco raggiungerà il mercato il 9 agosto.

Ecco cosa ha detto il frontman degli Slipknot:

“Nel complesso - e posso dirlo onestamente - è probabilmente quello in cui abbiamo spinto più lontano i confini della creatività e della sperimentazione, senza perdere la nostra identità. Ci sono band che prendono la strada della sperimentazione e dimenticano chi sono, dimenticano che c'è un pubblico che vuole sentire un certo tipo di cose. Non deve essere la cosa perfetta, ma deve esserci una certa emozione che stanno cercando, che vogliono sentire... Deve esserci una pietra di paragone. Puoi andare il più lontano possibile, ma devi essere in grado di riportarli indietro a quella sensazione che li ha resi fan. E penso davvero che noi lo abbiamo fatto con questo album. Non solo siamo andati nei posti che abbiamo frequentato, musicalmente, nel corso degli anni, ma abbiamo anche fatto cose più pesanti di quanto non avessimo mai fatto prima”.

E continua ancora:

“Siamo ancora una band che ha sempre scritto musica solo per noi. Se non ne siamo colpiti, non la facciamo. Anche roba in retrospettiva, che potremmo ascoltare dopo e farla, 'Ah, non so se siamo noi'. Ma questo lo stiamo assolutamente appoggiando, qualunque cosa accada. Quindi, finché continuiamo a scrivere musica prima per noi e poi per il pubblico, rimane l'eccitazione”.

Tracklist:

1. Insert Coin

2. Unsainted

3. Birth Of The Cruel

4. Death Because Of Death

5. Nero Forte

6. Critical Darling

7. Liar’s Funeral

8. Red Flag

9. What’s Next

10. Spiders

11. Orphan

12. My Pain

13. Not Long For This World

14. Solway Firth