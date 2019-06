Brian May viene deriso in aeroporto

Secondo quanto riportato da Richard Eden del quotidiano britannico Daily Mail, il chitarrista dei Queen Brian May si sarebbe arrabbiato dopo avere avuto uno scambio di opinioni con un addetto al controllo dei passaporti in aeroporto.

La guardia osservando il passaporto del musicista avrebbe puntualizzato: "Oh, ma l'uomo in questa foto ha i capelli neri, non ti assomiglia affatto". May ha riportato che la guardia lo ha detto ridacchiando, come a compiacersi della propria arguzia e del proprio spiccato spirito d’osservazione.

May rivela che gli avrebbe risposto:

“Succede a tutti: succederà anche a te, se sarai fortunato”.

E poi, riflettendo amaramente sull’accaduto, il 71enne membro dei Queen dice: