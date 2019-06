Concerti, Joan As Police Woman: quattro live in Italia a novembre

Joan Wasser, meglio conosciuta come Joan As Police Woman, dopo avere pubblicato lo scorso mese di maggio la raccolta “Joanthology” ed avere in programma per l’estate italiana due appuntamenti in concerto il 5 agosto a Corigliano d’Otranto (Le) e il 7 agosto ad Assisi (Pg); ora annuncia ulteriori quattro live in Italia del suo ‘Joanthology Solo Tour’ per il prossimo novembre.

La cantautrice statunitense si esibirà infatti dal vivo il 22 novembre al Circolo della Musica di Rivoli (To), il 23 all’Off di Modena, il 24 al Teatro Sperimentale di Pesaro e, infine chiuderà le sue fatiche, il 25 novembre al Germi di Milano.