Keith Richards giudica le canzoni dei Rolling Stones

Dopo la forzata pausa a causa della malattia che ha colpito Mick Jagger i Rolling Stones hanno potuto, lo scorso 21 giugno, dare inizio al loro ‘No Filter’ tour. Il chitarrista della band inglese Keith Richards ha parlato con il magazine statunitense Rolling Stone. Tra gli altri temi affrontati, ha espresso qualche giudizio su alcune delle celeberrime canzoni del loro repertorio.

Quello di "(I Can't Get No) Satisfaction" lo definisce ‘il riff di tutti i tempi’ e aggiunge che non si è ancora stufato di suonarlo:

“Sto ancora cercando di scoprire come rafforzarla. Io e Darryl (Jones, il bassista) stiamo lavorando sul ritmo, provando qualche idea per renderla più brillante e migliore”.

Di “Gimme Shelter” dice che da suonare dal vivo è la sfida più grande:

“Una volta che ci entri (va bene), ma non sono mai sicuro di avere il volume giusto. Sono sempre un po' in ansia. Quell'inizio è così lugubre, a volte in uno stadio, inizi a sentire degli echi”.

Di un altro dei molti classici dei Rolling Stones dice:

“’Honky Tonk (Women)' può essere bastarda da suonare. Quando è ok, è davvero ok. È una sfida, ma la adoro”.

Di "Sympathy for the Devil" dice che è ‘una cosa così bizzarra da interpretare’: