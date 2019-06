Rai Radio2 cancella Babylon

Babylon, il programma di e con Carlo Pastore in onda da nove stagioni su Rai Radio2, non tornerà in onda per una decima: è di questo week-end, infatti, la notizia (annunciata prima in onda e poi attraverso un post sui social) della sua chiusura definitiva. Si trattava di uno dei pochissimi spazi del panorama radiofonico nazionale che ancora mantenevano un'autonomia di scelta rispetto alla playlist, agli ospiti e alla ricerca musicale, cosa che lo rendeva un punto di riferimento tanto per la scena indipendente quanto per il mercato mainstream. Tra gli artisti che hanno ottenuto un primissimo passaggio sulle frequenze italiane all'interno di Babylon si contano Lana Del Rey, Alt-J, The XX, Ghali, Liberato, Kendrick Lamar, Ghemon, Carl Brave x Franco126, Willie Peyote, Frah Quintale, Lorde, Dua Lipa, Jake Bugg, Coma Cose e molti altri.

Nel 2016 la Rai aveva già cancellato una prima volta la trasmissione, per poi tornare sui suoi passi dopo le numerose proteste degli ascoltatori; questa volta, però, la decisione appare definitiva e insindacabile. L'ultima puntata di Babylon andrà in onda domenica 30 giugno alle ore 23.00.