Josh Homme ha registrato insieme a Dave Grohl e Billy Gibbons

Già agli inizi dello scorso mese di maggio alcuni messaggi pubblicati dal frontman dei Queens of the Stone Age Josh Homme avevano fatto pensare che il collettivo aperto da lui battezzato Desert Sessions fosse vicino a pubblicare qualcosa di nuovo. E pare che questa volta Homme abbia coinvolto anche il leader dei Foo Fighters Dave Grohl e Billy Gibbons dei ZZ Top.

A confermare questi sospetti una intervista rilasciata da Gibbons a eonmusic nella quale ha rivelato di avere trascorso del tempo in studio con Homme e Grohl il mese scorso: "Siamo andati nel deserto per lavorare su un paio di pezzi". E ha inoltre aggiunto: "Io ero fuori, Josh uscì dallo studio e aveva una scatola che emetteva uno strano rumore, io dissi: ‘Ehi, cos'è?’, e lui, ‘Non lo so, l’ho appena trovata’. Io ho detto; 'Non toccare nulla; lo useremo per la canzone!’ Ecco come tutto è iniziato”.

Gibbons ha detto che il trio stava lavorando ad un nuovo album dei Queens of the Stone Age, ma pare più probabile che invece stessero registrando una nuova puntata delle Desert Sessions. Nel fine settimana, durante il programma radiofonico di Homme The Alligator Hour, Grohl scherzando con ha detto "Ho sempre voluto partecipare a un disco dei Desert Sessions". Secca la risposta di Homme: “Semplicemente, non ti voglio”.

Gibbons ha comunque detto che Homme pensa di pubblicare prima della fine dell'anno:

"Lo ha completato. Penso che abbia detto che vuole metterlo fuori per Halloween. Andrà bene”.

L'ultima pubblicazione delle Desert Sessions risale al 2003. Mentre l’ultimo album dei Queens of the Stone Age, “Villains”, è del 2017.

Durante una pausa dalle sessioni di registrazione, Billy Gibbons ha detto che Dave Grohl ha organizzato un grande barbecue durante il quale si sono raccontate storie su Vinnie Paul e Dimebag Darrell dei Pantera: