Concerti: Rammstein in Italia nel 2020

I Rammstein tornano in concerto in Italia. A comunicarlo, anche se una data precisa non è stata diramata, è stata la stessa band tedesca con una gif animata pubblicata sul account Facebook ufficiale accompagnata dal messaggio: ‘Preparati per il 2020’.

All’Italia, a quanto si può comprendere è dedicato un solo appuntamento, allo Stadio Olimpico di Torino. Presumibilmente nel periodo primaverile o estivo del prossimo anno. Altre info, per ora, non se ne hanno.