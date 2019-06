Levante, il 28 giugno ‘Lo stretto necessario’ con Carmen Consoli

“Immaginami a chiederti una foto dopo un tuo live mentre mi tremano le gambe come, giuro, non mi sono mai tremate in vita mia”, scrive Levante sulla sua pagina Facebook, dove scrive anche “immaginami sui diari di scuola, mentre riscrivo i testi delle tue canzoni” e tante altre cose. È a Carmen Consoli che Claudia Lagona si rivolge ed è con lei che la cantautrice di origini siciliane ha firmato il suo prossimo singolo, “Lo stretto necessario”, in uscita il 28 giugno a più di due mesi di distanza da “Andrà tutto bene”, la prima anticipazione del nuovo album “Magmamemoria”, destinato a raggiungere il mercato il 4 ottobre 2019.

Levante inaugurerà il prossimo 10 luglio la sua tournée nelle arene storiche d’Italia. Il tour si chiuderà, dopo l’uscita del disco, il 23 novembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano, che ospiterà per la prima volta un’esibizione di Levante.