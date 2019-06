Lucca Summer Festival 2019: il programma e le informazioni

Il Lucca Summer Festival arriva alla 22° edizione: si riparte il 28 giugno con Take That, per arrivare alla chiusura un mese dopo, il 29 luglio, con Sting. Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno degli appuntamenti storici dell’estate musicale italiana, prodotto come sempre da D'Alessandro & Galli.

LA LINE UP

Si comincia appunto con i Take That, il 28 giugno. Nel cartellone anche l'unica data italiana di The Good, The Bad & The Queen (il supergruppo di Damon Albarn e Paul Simonon dei Clash), che si esibiranno il 20 luglio, nonché alcuni concerti doppi come quello di Maneskin e Salmo il 19 luglio e quello di Giorgia e Janelle Monae il 18 luglio.

Ecco la lineup completa:

28 giugno – Take That

​29 giugno – Ennio Morricone (Mura storiche)

30 giugno – Francesco de Gregori

5 luglio – Toto

6 luglio – Calcutta

7 luglio – Elton John (Mura storiche)

9 luglio – Macklemore

10 luglio – Tears for Fears

12 luglio – New Order ed Elbow

13 luglio – Mark Knopfler

16 luglio – Eros Ramazzotti

18 luglio – Janelle Monae e Giorgia

19 luglio – Maneskin e Salmo

20 luglio – The Good, the Bad and the Queen

26 luglio – Gemitaiz

27 luglio – Scorpions

29 luglio – Sting

LA LOCATION

Tutti i concerti si svolgono in Piazza Napoleone, a Lucca, con l’eccezione di quelli di Ennio Morricone e di Elton John, che si svolgono presso le Mura antiche.



Queste le mappe della location. Sul sito del Festival sono disponibili info dettagliate su come arrivare a Lucca - nonché su cosa non è possibile portare ai concerti per via dei controlli di sicurezza.

I BIGLIETTI

Si possono ovviare comprare on line, sul circuito Ticketone o presso la venue, nelle biglietterie di P.zza San Michele angolo via San Paolino e Piazza del Giglio ingresso S. Girolamo.

L'apertura della cassa accrediti per concorsi, ospiti e stampa è prevista per le ore 19,30 (c/o Summer Point, Piazza del Giglio ingresso S. Girolamo). L'apertura delle casse per il ritiro delle prenotazioni è prevista per le ore 18.30 (c/o Summer Point Piazza del Giglio ingresso S. Girolamo).

L'apertura dei cancelli e l'inizio spettacoli variano a seconda dell’evento. L’Infoline: è +39 0584 46477.

Sono previste diverse tipologie di biglietti, a seconda dei concerti: platea, palchetto statua gold, posto in piedi, sky box vip package. Qua tutti i dettagli.