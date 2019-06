Queens Of The Stone Age: anche Dave Grohl e Billy Gibbons nel nuovo album?

Sembra che i Queens Of The Stone Age siano al lavoro sull’ideale seguito di “Villains”, uscito nel 2017 a quattro anni di distanza dal precedente “…Like Clockwork”. A riferirlo è Classic Rock (Louder Sound), che cita l'intervista che lo ZZ Top Billy Gibbons ha concesso a margine del festival francese Hellfest, dove gli ZZ Top si sono esibiti lo scorso 22 giugno. È stato proprio il frontman, chitarrista e fondatore della band texana che ha lasciato intendere la novità raccontando di essere stato lui stesso coinvolto, insieme al leader dei Foo Fighters Dave Grohl, nell’ottavo capitolo discografico di Josh Homme e soci. “Circa un mese fa stavo facendo un disco con i Queens Of The Stone Age”, ha raccontato il barbuto musicista statunitense, proseguendo:

E anche Dave Grohl ha preso parte alla cosa e ha deciso di fare un grande barbecue. Quindi c’è stato questo interessante raduno. Così abbiamo trascorso un’ora a raccontarci storie, grandi storie ricordando quegli amabili ragazzi.

In attesa di conferme ufficiali e di ulteriori dettagli a proposito del seguito di “Villains” e del coinvolgimento dei due musicisti statunitensi ricordiamo che non sarebbe la prima volta, tanto per Gibbons quanto per Grohl, che i due artisti vengono coinvolti in un progetto dei Queens Of The Stone Age. Il leader degli ZZ Top ha infatti partecipato sia alla realizzazione di “Era Vulgaris” sia a quella di “Lullabies to Paralyze”. Quanto alla voce di “Everlong”, il rocker ha prestato la sua batteria a “Songs for the Deaf”, ha fatto parte insieme ad Homme e al già bassista dei Led Zeppelin John Paul Jones del supergruppo Them Croocked Vultures e ha suonato in “…Like Clockwork” e in “Villains”.