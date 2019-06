I Wanna Rock: Roy Orbison

Si celebrano questa estate i 55 anni dalla pubblicazione del singolo “Oh pretty woman”, che raggiunse la vetta della classifica americana e ci rimase per tre settimane - con un clamoroso ritorno di fiamma molti anni dopo, nel 1990, quando divenne la canzone-tema del film omonimo interpretato da Richard Gere e Julia Roberts per la regia di Garry Marshall. Roy Orbison è una figura fondamentale del pop rock americano, che interpretò in modo originale vestendo i panni dell’anti-eroe e cantando di amori infarciti di rifiuti e sofferenze, fin da quando – insieme a Elvis Presley, Carl Perkins e Johnny Cash, tutti dalla personalità straripante al contrario di lui – nei tardi anni Cinquanta rappresentava una delle punte di diamante della mitica etichetta Sun Records di Memphis lanciata da Sam Phillips. Per referenze sulla portata della sua influenza chiedere a Bruce Springsteen o ai superstiti membri dei Traveling Wilburys, la super-band nella quale militò con Bob Dylan, Jeff Lynne, George Harrison e Tom Petty alla fine degli anni ’80.

ROY ORBISON E' IL PROTAGONISTA DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK