I Wanna Rock: Ac/Dc

Si celebrano quest’anno i 40 anni dalla pubblicazione dell’album "Highway to Hell”, l'album che rappresentò per la band australiana il raggiungimento della grande popolarità a livello internazionale e probabilmente quello che le consentì di essere accolta e acclamata al di là della sola comunità hard rock. Si tratta di un disco storico anche perché fu l'ultimo inciso dal cantante scozzese Bon Scott, che morì il 19 febbraio del 1980 (sarebbe stato rimpiazzato da Brian Johnson). Nei soli Stati Uniti, l’album ha venduto oltre 7 milioni di copie e, in quell’estate del 1979, il gruppo dei fratelli Angus e Malcolm Young si esibì tra l’altro allo Stadio di Wembley di Londra aprendo per i leggendari Who che, solo un anno prima, avevano perso il funambolico batterista Keith Moon.

GLI AC/DC SONO I PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK