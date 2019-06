Anathema: le foto e la scaletta del concerto al Rock in Roma

Gli Anathema hanno dato il via ieri sera dal palco del Rock in Roma alla branca europea del loro nuovo tour. Il gruppo alternative-rock britannico, che questa sera sarà invece in concerto al Live Club di Trezzo sull'Adda, ha fatto ascoltare dal vivo al pubblico dell'Ippodromo delle Capannelle i suoi cavalli di battaglia e i brani contenuti nell'ultimo album, "The optimist". Ecco, qui sotto, le foto del concerto e la scaletta:

"Thin air""Can't let go""Endless ways""The optimist""San Francisco""Springfield""Lightning song""The storm before the calm""Closer""A simple mistake""Distant satellites""A natural disaster""Untouchable 1""Untouchable 2""Ariel""Fragile dreams"