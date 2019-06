Madonna batte Springsteen: la sfida per il primo posto negli Stati Uniti

Madonna batte Bruce Springsteen e vince così la sfida per il primo posto nella classifica degli album più venduti negli ultimi sette giorni negli Stati Uniti. "Madame X", l'ultima fatica discografica della Regina del Pop, ha avuto la meglio su "Western stars", l'album del Boss uscito lo stesso giorno: Madonna ha conquistato la prima posizione della classifica pubblicata da Billboard, mentre Springsteen ha dovuto accontentarsi del secondo posto.

Secondo i dati diffusi da Nielsen Music, che elabora le informazioni relative alle vendite, "Madame X" ha venduto 95.000 unità: 90 di queste derivano direttamente dalle vendite dell'album, le altre dalle riproduzioni in streaming (la classifica combina vendite fisiche, download digitali e riproduzioni sulle piattaforme di streaming). "Western stars" ha invece venduto 66mila copie.

Per Madonna si tratta del nono numero uno nella Billboard 200 in quasi quarant'anni di carriera. I precedenti: "Like a virgin" del 1985, "True blue" del 1986, "Like a prayer" del 1989, "Music" del 2000, "American life" del 2003, "Confessions on a dance floor" del 2005, "Hard candy" del 2008 e "MDNA" del 2012. Con "Rebel heart", l'album del 2015, non era riuscita a conquistare la vetta della classifica: si era fermata al secondo posto, sotto la colonna sonora di "Empire", e nelle settimane successive non si era spinta oltre.